Man (60) mishandelde supporter (70) na ijshockeywedstrijd en moet hem ruim 10.000 euro betalen

Ook al zegt hij dat hij zijn neef wilde beschermen toen hij terechtkwam in een supportersruzie na een ijshockeywedstrijd van Tilburg Trappers, toch krijgt de 60-jarige Tilburger een werkstraf van 120 uur voor mishandeling. Dat heeft het hof in Breda dinsdag besloten. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 10.000 euro betalen.

De man krijgt in hoger beroep nu veertig uur bovenop de taakstraf die hij eerder kreeg van de politierechter. In oktober 2017 zou hij als fanatiek supporter van de ijshockeyclub na een wedstrijd van Tilburg Trappers tegen Duisburg een andere supporter hebben mishandeld. De twee kregen het aan de stok omdat de Tilburger dacht dat de supporter, een 70-jarige man, zijn invalide neefje een stomp gaf.

“Mijn neef raakte met zijn rolstoel de voet van een supporter. De man begreep dat het een ongelukje was en ik heb hem geholpen. Toen ik terugkwam bij mijn neefje zag ik dat hij een stomp kreeg van een andere supporter. Daar schrok ik zo van dat ik de man heb aangepakt om mijn neefje te beschermen”, zei de Tilburger eerder. Hij duwde de man tegen de muur en begon hem te slaan.

Zes gebroken ribben

De 70-jarige man hield er een hersenschudding en zes gebroken ribben aan over. Het slachtoffer is ondernemer en heeft na het incident lang niet kunnen werken. Die inkomstenderving is verwerkt in de schadevergoeding.

De Tilburger wilde zich beroepen op noodweer, maar daar ging het hof niet mee akkoord. Volgens het hof is er te weinig bewijs om aan te nemen dat de 70-jarige man een stomp gaf aan het invalide neefje van de verdachte.