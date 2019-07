Rolstoelers Benjamin en Sinèad rijden alternatieve Vierdaagse: 'Ervaren wat ze in Nijmegen ervaren'

In maart besloten Bredanaars Sinéad Power (31) en Benjamin Wessels (31) om zich in te schrijven voor de Nijmeegse Vierdaagse. Al zeven weken waren ze keihard aan het trainen om vier dagen achter elkaar veertig kilometer af te kunnen leggen met hun rolstoel. Toen kreeg Benjamin plotseling een telefoontje van de organisatie dat hij geen compensatie kreeg en alleen mee mocht doen als hij vijftig kilometer zou afleggen.

Vijftig kilometer is de norm voor mannen. Vanwege zijn rolstoel komt de voormalig rolstoelbasketbalinternational niet in aanmerking voor tien kilometer compensatie. Dit terwijl valide mannen het wél kunnen aanvragen. "De rolstoel wordt als een voordeel gezien. Ik zou de vijftig dus moeten rijden, maar dat is net te veel voor mij op dit moment", aldus Benjamin.

'Omdenken'

Toch liet Benjamin zijn koppie niet hangen. Zijn vriendin Sinéad besloot om ook niet aan de Nijmeegse Vierdaagse mee te doen, maar om een alternatieve route te rijden, samen met Benjamin.

Ze vertrokken dinsdag om 05.20 uur, iets later dan gepland. "We houden ons aan de Nijmeegse tijden", gaf de Bredase aan. "We moeten dus vertrekken tussen 04.45 uur en 05.30 uur." Het koppel reed sneller dan verwacht en de eerste etappe is dinsdag keurig gehaald. De teller staat op 39.8 kilometer, van Breda naar Helvoirt.

Ze slapen daar in een Bed&Breakfast. Woensdagochtend vroeg vertrekken ze naar Handel. Op donderdag rollen ze van Handel naar Tiel. Vrijdag komen ze, als alles goed blijft gaan, aan in Nijmegen. Ze verwachten geen feestelijk onthaal. "Maar we hopen dat er natuurlijk wel vrienden en familie komen kijken."



Volgend jaar

De Nijmeegse Vierdaagse van 2020 is nog heel ver weg. Toch droomt Benjamin er stiekem al van. Hij hoopt volgend jaar dan ook fysiek sterk genoeg te zijn om dan wél vijftig kilometer af te kunnen leggen. Ondertussen blijven de appjes van familie, vrienden en kennissen binnenstromen. "Al vanaf half zeven vanochtend hoor! Dus wij kunnen een beetje ervaren wat ze in Nijmegen ervaren."