Noortje staat 6,5 uur naakt op het podium, maar wordt daar wel wereldkampioen mee

“Zo ben ik erin gerold. Model bodypainting worden,is niet een gedachte waarmee je doorgaans ’s ochtends wakker wordt en denkt: dát ga ik doen", vertelt Noortje. In het dagelijks leven werkt ze als coach bij projecten in de zorgsector. Afgelopen weekend nam ze voor de zevende keer deel aan het wereldkampioenschap. Samen met de bodypaintersTera en Alaxandra vormt ze een team dat in 2016 al een keer tweede was geworden.

Verschillende lagen

Afgelopen weekend werd het wel de hoofdprijs. “Er moesten verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Het ging beide dagen om de bodypaint en het verhaal achter de schildering. Tera had met verschillende soorten verf twee lagen bodypaint over elkaar heen gemaakt. Daarop waren twee verschillende foto’s van haar oma te zien. Tijdens de presentatie werd de bovenste laag eraf getrokken en werd de onderste laag zichtbaar.”

Twaalf uur

Wie denkt dat poseren als model een luizenbaantje is, heeft het mis. “Voordat de creatie klaar is, moet ik zo’n 6,5 uur stilstaan. Dat is een flinke opgave. Het was ook koud in de ruimte, dus hebben we er maar een heater bij geplaatst. Als het klaar is, moet ik eerst nog langs de jury en een fotograaf van de organisatie. Vervolgens volgen er nog meer fotografen en een podiumpresentatie. Na een uur of twaalf ben ik wel klaar.”

Noortje staat naakt op het podium, maar voelt dat ook zo? “Alleen in het begin. Zodra de verflaag erop komt, verdwijnt dat gevoel. Al snel zie je bijna niets meer van het lichaam en kruip ik als een acteur in mijn rol.”

Of de wereldtitel ook extra opdrachten gaat opleveren voor de artiest en het model? “De eerste verzoeken druppelen binnen.”