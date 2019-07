Magneetvisser vist explosief uit het water in Haghorst

Hij dacht dat het om een mortiergranaat ging. Toen de agenten aan de Kweldijk onderzoek deden, bleek het inderdaad te gaan om een gevaarlijk explosief. De EOD kwam ter plaatse en maakte het explosief onschadelijk.

Vissen

De magneetvissers gebruiken een lange lijn met daaraan een krachtige magneet om vanaf een oever of brug spullen op te vissen. Meestal komt er dan een roestige fiets of oud gereedschap tevoorschijn, maar deze keer was het een stuk gevaarlijker.

Op verschillende plekken in Brabant is in de Tweede Wereldoorlog hard gevochten en daarbij is niet alle munitie ontploft. Ook na 75 jaar wordt er volgens de politie nog explosieven gevonden die niet zijn geëxplodeerd. Of deze explosief ook uit de Tweede Wereldoorlog komt is niet bekend.