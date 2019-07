Gedeeltelijke maansverduistering te zien boven Brabant: 'De kleuren zijn heel mooi'

Bij een maansverduistering wordt de maan bedekt door de schaduw van de aarde. “Geleidelijk trekt de schaduw van links naar rechts over de maan. Daarna wordt de maan heel donker en vervolgens komt deze terug.”

Gedeeltelijk

Omdat het een gedeeltelijke maansverduistering is, gaat een deel van de maan niet door de zonsverduistering heen. “Niet de hele maan wordt verduisterd. Een deel van de maan gaat niet door die schaduw heen en daar schijnt gewoon zonlicht op.”

Mooie kleuren

Volgens de sterrenkundige komt het wel vaker voor, maar de kleuren van de maan worden heel bijzonder. “De kleuren zijn heel mooi. De maan kan donker rood worden of oranje. Soms zie je de hele maan terwijl deze al verduisterd is. Je ziet de volle maan opkomen en daarna zie je hem verduisterd worden.”

Om tien uur dinsdagavond begint de verduistering en dit is tot één uur te zien. "Er is wel medewerking nodig van het weer. Als het weer dan goed valt is er genoeg te zien.”