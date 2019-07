Privéfeestje in je draaiende auto: man knock-out van lachgasballonnen in de vroege ochtend

Je maakt wat mee als agent. Zoals in Heesch, waar dienders dinsdagochtend naar ’t Dorp werden gestuurd. Daar zou, volgens de melder, een man in een auto met draaiende motor al een uur lang lachgasballonnen aan het inhaleren zijn. Om halfacht ’s ochtends.

De inzittende van het voertuig was buiten westen toen de agenten arriveerden. Hij lag knock-out in de auto met een ballon nog in de mond. Uit een speekseltekst bleek dat hij ook harddrugs had gebruikt.

De man kreeg een rijverbod opgelegd en zal bij het CBR zijn rijgeschiktheid moeten gaan tonen.