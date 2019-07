Tourtoppers leerden het bij Willebrord Wil Vooruit: 'Wij stomen junioren klaar voor de profploegen'

Dat St. Willebrord een wielerwalhalla is wisten we al. Maar dat de wielervereniging uit het West-Brabantse kerkdorp etappewinnaars in de Tour de France aflevert valt op. Dylan Groenewegen en de belg Thomas de Gendt wonnen al etappes in deze Tour en de ronde is pas een dikke week onderweg.

De toppers in spe kiezen bewust voor de opleiding in West-Brabant. “Wij zijn al jaren een begrip internationaal gezien”, zegt Davy Gunst, ploegleider junioren O19. “Je kunt het zien als een soort vooropleiding voor de profploegen in het peloton. Dylan zat zes jaar geleden bij onze junioren. Daarna is hij naar een profploeg gegaan. Dat is een goed voorbeeld van wat ons doel is."

Tweevoudig wereldkampioen veldrijden Ben Tulett uit Engeland maakt onder meer deel uit van de ploeg. WWV heeft ook junioren uit Noorwegen, Zweden en zelfs Nieuw-Zeeland. “Wij doen veel aan scouting, maar er zijn ook veel jongens die ons benaderen om te komen rijden. Dat zegt veel."

Opleiding

Het draait in Willebrord om de opleiding. “Wintertraining begin december, teambuilding, tien dagen stage in Spanje en internationale wegwedstrijden. Dat zijn onderdelen van onze aanpak. Sommige jongens trainen in West-Brabant met onze trainers en andere trainen met eigen trainers. De jongens moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen."

Niet alleen potentiële toppers zijn welkom in 't Heike. "Ook jongens uit de buurt die goed kunnen koersen willen we verder helpen. Heel het dorp staat achter ons.", besluit Davy trots.