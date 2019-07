Studenten huisvesten in woonunits moet de 'druk' van de ketel halen in Eindhoven

Studenten worden tijdelijk gehuisvest in woonunits, om zo kamergebrek in Eindhoven op te lossen.

Eindhoven krijgt er nog dit najaar driehonderd studentenflats bij. Op een nu nog braakliggend terrein aan de Insulindelaan, net buiten de randweg in Eindhoven plaatst woningbouwbedrijf Vestide vanaf oktober tijdelijke woonunits speciaal voor internationale studenten. "Dit haalt de druk er enigszins af", benadrukt verantwoordelijk wethouder Yasin Torunoglu. "Maar het is een kortetermijnklapper."

Het tekort aan studentenkamers is ook in Eindhoven groot. "We proberen op verschillende manieren om dat tekort op te lossen", zegt wethouder Torunoglu. Daarvoor zoekt de gemeente ook in randgemeenten als Best en Helmond naar plekken voor tijdelijke woonunits. Maar omdat uit onderzoek is gebleken dat veel studenten graag bij een hospita zouden willen wonen, komt ook die vorm van studentenhuisvesting weer in beeld. "Voorlopig kan dat nog niet omdat de regels dat niet toestaan, maar we zijn hard bezig om dat mogelijk te maken."

Eigen douche en toilet

De nieuwe woonunits aan de Insulindelaan worden gemeubileerd verhuurd voor 400 euro per maand. Ze zijn 18 vierkante meter groot en behalve eigen keuken, douche en toilet krijgen de studenten ook gemeenschappelijke ruimtes voor wasmachines en fietsenstalling.

De units worden speciaal gebouwd voor jongeren die voor een studie aan Fontys of de Technische Universiteit vanuit het buitenland naar Eindhoven komen. "Als later blijkt dat de units niet vol zijn kunnen vanzelfsprekend ook onze eigen studenten er terecht", zegt wethouder Torunoglu.

Volgens directeur Ingrid de Boer van Vestide hebben de bewoners van het woonwagenkampje dat op hetzelfde terrein zit geen problemen met de komst van de studenten. "Maar ze wilden er wel graag wat voor terug hebben, want ook hun jeugd zoekt woonruimte." Voor jonge woonwagenbewoners komen er wellicht extra woonunits bij, "maar we zijn daarover nog in gesprek, ook met de gemeente", benadrukt ze.

Concurrentie op de woningmarkt

Omdat de nieuwe studentenhuisvesting pas in oktober of november klaar is, zullen nieuwe internationale studenten die in augustus met hun studie beginnen, een paar maanden moeten overbruggen. Een probleem dat volgens directeur De Boer door Fontys en de TU/e wordt opgelost.

Wethouder Torunoglu wijst erop dat de nieuwe units meer zijn dan de bekende druppel op de gloeiende plaat. "Door op korte termijn driehonderd units te plaatsen ontstaat er op de reguliere woningmarkt meer ruimte voor andere huurders", zegt hij.

Volgens hem is er sprake van concurrentie: nationale en internationale studenten, expats en arbeidsmigranten, ze zoeken allemaal woonruimte in Eindhoven. "Dus we moesten op korte termijn een grote klapper maken."