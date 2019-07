Marianne Vos werd als klein meisje al gegrepen door de Tour: 'Een fascinerend circus'

In het programma Afslag Zuid op Omroep Brabant radio blikt Marianne Vos woensdag terug op haar eerste kennismaking met de Tour de France. Toen ze dus als klein meisje in Frankrijk de koers volgde. Dat ook zij een toekomst zou kunnen hebben als wielerprof, daar dacht ze toen nog helemaal niet aan. "Ik ontdekte pas later dat ik in plaats van arts misschien ook wel wielrenner zou kunnen worden", vertelt ze.

Allemaal helden

Voor haar waren destijds alle wielrenners helden. En nu is de wielrenster zelf een voorbeeld voor velen. "Je probeert het maximale uit jezelf te halen", zegt ze. "En dan is het bijzonder te ervaren hoe anderen daar tegenaan kijken. Dat je als inspiratie of motivatie wordt gezien."

Vos is net terug uit Italië waar ze vier etappes won in de Giro Rosa, de grootste en langste etappekoers voor vrouwen. En vrijdag wacht alweer La Course, een eendagswedstrijd voor vrouwen binnen de Tour de France. Op het tijdritparcours van de mannen in Pau werken de vrouwen hun wedstrijd af. Vos voorziet op het heuvelachtige parcours een open strijd met kansen voor velen.

Vos verwacht zeker dat La Course ooit weer zal worden uitgebouwd tot een ronde over meer dagen, zoals in het verleden de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Maar de kalender biedt daarvoor volgens haar nu te weinig ruimte. Reden voor Vos om te blijven strijden voor wat meer balans in die kalender.

'Zorgen voor mooie wedstrijden'

Voor nu moet ze samen met haar collega's in het wielerpeloton gewoon 'lekker blijven fietsen en zorgen voor mooie wedstrijden'. De aandacht voor het vrouwenwielrennen zal volgens haar dan vanzelf groeien. Want dat is niet alleen afhankelijk van een Ronde Frankrijk voor Vrouwen, denkt ze.