Pixie en Skylar zijn er al jong bij, opnieuw lange rijen voor handtekeningen tijdens de PSV FANdag

Om één uur 's middags stonden er al lange rijen, terwijl het toch echt nog een uur duurde voordat de spelers handtekeningen kwamen uitdelen. Om het stadion heen konden fans een kijkje nemen bij de supportersclub, zelf een balletje trappen of op de foto met Phoxy.

Tamara, Scott en hun drie kinderen zijn allemaal PSV-fan

Jong en oud kwam samen om de start van het nieuwe voetbalseizoen in het Philips Stadion te vieren. Tamara, Skylar, Pixie, Troy en Scott maken er een gezinsuitje van. "We zijn allemaal fan", vertelt moeder Tamara. "Het stadion hangt bij ons in de woonkamer." De kleinere dames, Pixie en Skylar, krijgen de PSV-liefde met de paplepel ingegoten. Vader Scott en zoon Troy zijn namelijk échte PSV-supporters.

Ook Kay (10) en Marc (8) zijn diehard PSV-fans en missen geen wedstrijd. Woensdagmiddag stonden ze in de rij voor een handtekening van trainer Mark van Bommel. "Eigenlijk vind ik Luuk de Jong de allerbeste", vertelt Kay, "Maar die is nu weg." Op de vraag wie dan nu zijn favoriete speler wordt, hoeft hij niet lang na te denken. "Dan toch Guti."

Vanaf half zes zijn de deuren van het stadion open en wordt de nieuwe selectie gepresenteerd. Om zeven uur begint de eerste wedstrijd in Eindhoven van het nieuwe seizoen tegen VfL Wolfsburg.