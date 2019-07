Waar is de kans het grootst dat je auto wordt gestolen? En hoe is het in jouw gemeente?

Veel diefstal van voertuigen in Roosendaal en Breda. (Archieffoto)

BREDA -

Van de tien grootste gemeenten in Nederland, worden in Breda relatief gezien de meeste auto's gestolen. In het afgelopen halfjaar waren dat er 89. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).