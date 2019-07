Jessica vindt een trouwring in haar tuin die de eigenaar al 46 jaar kwijt was

Jessica en haar vriend Erwin zijn de derde eigenaar van de woning aan de Henri Dunantstraat in Hank en vorig jaar heeft het stel de hele tuin verbouwd. Jessica vindt het een wonder dat ze de ring nu pas vond. “Vorig jaar is er zoveel uit de tuin weggehaald. Het is bijzonder dat de ring dat heeft doorstaan.”

Mannenring

Het gaat om een gouden grote mannenring met de tekst Marian 25-9-1968. Om de eigenaar van de ring te vinden deed Jessica een oproep op Facebook. “Mijn buurvrouw herkende de naam in de ring. De eerste eigenaren van dit huis heten Joop en Marian, maar zij wonen ondertussen in Spanje.”

De buurvrouw kon snel in contact komen met het stel in Spanje en wat ze al vermoedde bleek te kloppen: haar oude buurman was in 1973 zijn ring kwijtgeraakt.”

Trouwerij

Jessica stuurt de ring op naar de dochter van het stel en zij zal de ring terugbezorgen bij haar vader. Na de zomer zal Jessica overigens zelf een trouwring omdoen. “In september ga ik trouwen.” Als ze haar ring ooit kwijtraakt, weet ze waar ze als eerste moet zoeken.