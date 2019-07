Brabantse Oekraïners leggen bloemen bij MH17-monument: 'Het doet nog steeds pijn'

De zonnebloemen zijn symbolisch, zegt Sergiy Bachynskyy. Hij komt uit de Oekraïne, maar woont en werkt al achttien jaar in Best. De MH17 stortte neer bij zonnebloemvelden die zo karakteristiek zijn voor het landschap in Oost-Oekraïne. "Het doet nog steeds pijn bij ons. Het was oorlog in de Oekraïne en je kan niet verwachten dat militairen een vliegtuig uit de lucht schieten."

Verdriet van dichtbij

Sergiy maakte het verdriet rond de vliegtuigramp ook van dichtbij mee. Een collega bij Philips in Best, waar hij werkt, ging met zijn gezin op vakantie naar Maleisië, maar kwam daar nooit aan. De groep Oekraïners die naar het monument bij de Vliegbasis Eindhoven is gekomen wil met de bloemen het verdriet over de ramp delen. In hun thuisland is het nog altijd oorlog en vallen bijna dagelijks slachtoffers.

Gevaarlijk

Anton Kotte, die het initiatief voor het monument bij de vliegbasis nam, is ook gekomen. Hij verloor bij de ramp zijn zoon en schoondochter en zijn zesjarige kleinkind.

Kotte zegt dat veel nabestaanden graag eens naar de plek willen waar vlucht MH17 is neergestort. "Oekraïne is voor ons altijd een beetje onbegaanbaar gebied gebleven. Wij hebben van nabestaanden keer op keer de vraag gehoord of ze naar de plek van de ramp kunnen. Maar het kan gewoon niet. Het is daar te gevaarlijk en er vallen nog dagelijks slachtoffers."