'Voordeur is volledig aan gort gereden', ramkraak op kledingwinkel in Oosterhout

De schade na de ramkraak in Oosterhout is aanzienlijk. (Foto: Marcel van Dorst)

Bij kledingwinkel Ko&Flo aan de Leijsenhoek in Oosterhout is woensdagnacht een ramkraak gepleegd. Er zouden dure kleren zijn buitgemaakt.

De daders reden rond halfdrie met een auto tegen de pui. "Iemand hoorde een gigantische knal en zag een auto wegrijden", laat een politiewoordvoerder weten. De schade is aanzienlijk. "De voordeur is volledig aan gort gereden", wijst een man.

Berichtje

"Dit is heel erg schrikken", vertelt een vrouw die in de kinderkledingzaak werkt. "Ik kreeg vanochtend al een berichtje van een oud-collega. Zij wenste me sterkte. Ik wist nog van niks. Wat is er aan de hand dan, vroeg ik haar."

Volgens de medewerkster hebben de daders 'de duurdere merken meegenomen'.

Exclusief

"Ik dacht eerst nog dat het ging om baldadigheid, dat er een raam was ingegooid", vertelt een buurtbewoner die wakker werd van de knal.

Hij omschrijft de getroffen zaak als een exclusieve winkel. "Er zullen vast wat spullen hebben gelegen die van waarde zijn, die de moeite waard waren om hier naar binnen te rijden..."

'Ze zijn over de trottoirband gejumpt'

In het plantsoen voor de zaak zijn duidelijke bandensporen te zien. "Kennelijk zijn de daders over de trottoirband gejumpt en zo naar binnen gedoken", vertelt de buurtbewoner verrast. De politie doet onderzoek.