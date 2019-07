De vliegende mieren zijn er weer (even): 'Eiwitrijke spermapakjes om van te snoepen'

Tegels de tuin uit, is het belangrijkste advies van Frans. Want onder die tegels voelen de mieren zich thuis. En dus nestelen ze zich daar. De vliegende mieren die overlast veroorzaken, zijn de zogenoemde 'invasieve exoten', legt hij uit. Mieren die bij ons oorspronkelijk niet voorkomen. Ze komen uit het zuiden en onder de tegels, die warmte uitstralen, voelen ze zich thuis.

Boswachter in ruste Frans Kapteijns over de vliegende mieren die in groten getale opduiken

Wanneer je vervolgens op de plek van die tegels meer soorten planten en struiken zet, dan zullen andere dieren die dol zijn op mieren de boel meer in balans brengen, vertelt Frans. Een derde advies is het water uit je dakgoot direct in je tuin te laten lopen door de regenpijp los te koppelen van het riool.

Op de plek waar het water de tuin in loopt, zullen mieren zich minder snel nestelen. Bijkomend voordeel is dat je minder vaak hoeft te sproeien.

'Zwoelig'

De vliegende mieren zijn er volgens Frans overigens elk jaar rond dezelfde tijd. Als het 'zwoelig' is, krijgen de koninginnen vleugels en dan gaan ze de lucht in. "De mannetjes volgen haar en dan vindt er een paring plaats. De mannetjes vallen vervolgens uit de lucht. Vaak dood, maar soms leven ze nog even. En dan heb je even een probleem."

Ze mikken namelijk niet heel goed dus ze kunnen overal terechtkomen. Ook in je mond dus. En in dat geval zit je volgens Frans op een 'spermapakje' te kauwen. "Ze zitten allemaal vol zaad", zegt hij. "Eiwitrijk, dus je kunt er ook van snoepen."

Wat later dan normaal

De vliegende mieren zijn er door het slechtere weer van de afgelopen tijd net wat later dan normaal. En er komen er volgens Frans ook steeds meer. Maar je tuin vergroenen, helpt dus. "Ik heb geen tegels in mijn tuin. En ik heb er nog geen gezien", zegt hij.

Heb jij er nu wel last van? Eén troost: de overlast duurt meestal maar kort, een dag of twee.