West Brabantse Aero Club rouwt om twee leden die omkwamen bij crash met zweefvliegtuig in Frankrijk

Twee leden van de West Brabantse Aero Club in Hoogerheide zijn begin deze week om het leven gekomen toen hun zweefvliegtuigje crashte. Het ongeluk gebeurde in Frankrijk, in het departement Alpes-de-Haute-Provence. Daar waren de mannen (67 en 64) samen met een aantal andere leden van de vliegclub op vakantie.

"Het waren ervaren vliegers. Ze waren al heel lang lid van onze club, zeer gewaardeerde leden." De West Brabantse Aero Club is diep geraakt door het verlies, laat Elmar Franken namens de vereniging weten. "Er is met enorme verslagenheid gereageerd."

Hij vervolgt: "Het zweefvliegtuigje was een privé-toestel. Meerdere leden van onze club waren er eigenaar van en waren ermee op vakantie in Frankrijk." De omgekomen mannen kwamen uit het Vlaamse Essen en Hendrik-Ido-Ambacht in Zuid-Holland.

Partners ingelicht

Het onheilspellende bericht dat het zweefvliegtuigje vermist werd, bereikte de West Brabantse Aero Club dinsdagavond al snel. "We hebben dat nieuws toen ook aan de partners van de mannen moeten vertellen. Heel erg moeilijk."

Honderden kilometers verderop, in Frankrijk, werd na een zoektocht met een helikopter al vrij snel het gecrashte toestel gevonden. De twee mannen waren toen al overleden. "Dat twee leden tegelijk om het leven komen, dat komt heel hard aan."

'Troost bij elkaar'

Woensdagavond kwamen de leden van de West Brabantse Aero Club samen in het clubhuis in Hoogerheide. "We hebben troost bij elkaar gevonden, maar dit verdriet zal nog lang bij ons blijven."