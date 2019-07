Volgende week kans op hittegolf: 'Misschien plaatselijk wel 35 graden'

"Maandag kan het her en der al 30 graden worden", vertelt de weerman. "Dinsdag komt de temperatuur nog hoger uit, 33 zoals het er nu naar uitziet. Met flink wat zon."

Vanaf woensdag kan er af en toe een regen- of onweersbui voorkomen. "Hoe het allemaal precies gaat, is nu nog onzeker", benadrukt Bloem. "Afhankelijk van de timing en de zwaarte van de buien en de hoeveelheid zonneschijn wordt het dan tussen de 29 en 33 graden. Misschien wel 35 lokaal, maar dat moeten we afwachten."

Goed wandelweer

Deze week krijgen we ook mooie dagen, maar is het minder warm.

Deze donderdag komt de temperatuur bijvoorbeeld uit tussen de 22 en 24 graden. "Het blijft de hele ochtend en het eerste deel van de middag in heel Brabant droog", weet Bloem, die dit 'goed wandelweer' noemt voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. "Maar in de loop van de middag krijgen we regen vanuit het westen en kan het een aantal uur regenen." Donderdagavond trekken de buien weg via het noordoosten en 's nachts daalt de temperatuur naar 13 graden in het buitengebied.

Vrijdag wordt het wat warmer. "Op veel meer plaatsen in de provincie halen we dan zo'n 25 graden", vertelt de weerman. "In het zuidoosten 26. Er is dan meer zonneschijn dan donderdag en het blijft helemaal droog. Er staat ook niet veel wind."

Onweersbuien

Zaterdag krijgen we in de loop van de dag te maken met enkele onweersbuien. Dan wordt het 24 graden in West-Brabant en 27 in het oosten. Zondag verwacht Bloem 'vrij goed weer'. "Met behoorlijk wat zon en temperaturen van 24 of 25 graden. Dat is ideaal weer voor mensen die vakantie hebben. Volgende week komt dan de hitte. "