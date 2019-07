Pasgeboren zeeleeuwtje Beekse Bergen overleden, verzorgers hadden hem nog geen naam kunnen geven

HILVARENBEEK -

Het ging in eerste instantie hartstikke goed met het half juni geboren zeeleeuwtje in de Beekse Bergen. Maar donderdag kwam er verdrietig nieuws uit het safaripark in Hilvarenbeek: het zeeleeuwtje is overleden. De verzorgers hadden het jong nog niet eens een naam kunnen geven omdat nog niet bekend was of het een mannetje of een vrouwtje was.