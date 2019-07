Ketonen: een wondermiddel voor Tourrenners of doet het helemaal niets?

Het is hét wondermiddel waar tijdens deze Tour de France over wordt gesproken: ketonen. Diverse wielerploegen zouden het gebruiken. Ook het succesvolle Jumbo-Visma, zo bevestigt directeur Richard Plugge. De Nederlandse formatie won tijdens de eerste tien dagen van deze Tour al vier etappes. Maar is dat allemaal te danken aan ketonen? En wat is dit nou precies voor middel?

"Ketonen - die net als vitamines niet op de lijst met verboden middelen staan - zijn eigenlijk afbraakproducten van vetzuren die als brandstof gebruikt kunnen worden", legt Edwin Achterberg uit. Hij is sportarts bij het Máxima Medisch Centrum en was ploegarts bij de wielerteams Skil-Shimano en LottoNL-Jumbo. "De theorie is dat je door dit in te nemen je suikervoorraden kunt sparen. Je hebt maar een beperkte voorraad koolhydraten, waarmee je een uur of anderhalf zou kunnen fietsen."

'Het is slechts theorie'

Daarom gebruiken sporters suikers om hun energievoorraad 'aan te vullen'. "Suikers zijn een snelle brandstof", legt Achterberg uit. "Daar haal je heel veel energie uit. Veel sneller dan uit vetten. Dus als die suikervoorraden aan het eind van een wedstrijd nog goed op peil zijn, kun je op het eind harder fietsen dan een ander. Als je die suikervoorraden kunt sparen door ketonen te nemen, zou je daar mogelijk harder door kunnen fietsen. Het is dus een beetje een truc."

Maar dit is een slechts theorie, benadrukt hij. "De wetenschap is er nog niet helemaal uit of het inderdaad zo is. Er worden diverse onderzoeken naar gedaan. Er zijn onderzoeken die laten zien dat je hierdoor veel beter gaat presteren. Maar er zijn ook heel veel onderzoeken die laten zien dat het niks doet."

Lange termijn

Wat het middel op de lange termijn voor gevolgen heeft, is sowieso nog niet duidelijk. "Omdat het pas sinds kort gebruikt wordt. Dat is voor de ploeg Sunweb ook reden om ketonen niet te gebruiken. Maar Edwin Achterberg noemt een negatief effect op de lange termijn onwaarschijnlijk. "Dit is in principe een lichaamseigen stof. Maar de onderzoeken zijn zoals gezegd nog niet allemaal rond."

Grote vraag is of het niet link is om iets in te nemen waarvan je niet weet wat het op de langere termijn met je doet. "Maar aan de andere kant nemen we ook iedere dag koolhydraten, eiwitten en suikers. Dat is wat ze bij Jumbo-Visma zeggen. Net als suikers, eiwitten en veten kun je ook ketonen tot je nemen. Dat is gewoon een supplement, net als energiegel."

'Weloverwogen keuzes'

Of hij - als hij op dit moment ploegarts zou zijn bij een wielerformatie - zijn renners ketonen zou geven, vindt Achterberg een lastige vraag.

"Omdat ik onvoldoende in die onderzoeken zit om daar een duidelijk antwoord op te kunnen geven. Maar iedere ploeg heeft een team van experts. Daar zitten ook voedingsdeskundigen bij, hoogleraren op het gebied van voeding die daar onderzoek naar doen en op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen op dit specifieke gebiedje. Die zullen daar vast een adviserende rol in hebben. Vervolgens wordt zoiets door de ploeg gezamenlijk besloten. De volledige staf beslist hierover. Dat zijn weloverwogen keuzes, hoor, die gemaakt worden."