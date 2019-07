Fleur bevalt 12 weken te vroeg op vakantie in Griekenland, zoontje Melle mag nog niet mee naar huis

Fleur (27) en Jesse (32) uit Breda gingen nog even op vliegvakantie naar Griekenland. Dat Fleur 28 weken zwanger was, was volgens de verloskundige geen enkel probleem. Maar één dag na aankomst diende zoontje Melle zich aan, twaalf weken te vroeg. Nog steeds ligt het manneke in een Grieks ziekenhuis in een couveuse, schrijft RTV Rijmond. Moeder Fleur: "Het enige wat we willen, is met een gezonde Melle naar huis..."

Een paar minuutjes per dag mogen Jesse en fleur naar Melle kijken. Hun jongetje aanraken, dat mogen ze niet. Hij heeft een infectie, de tweede sinds zijn geboorte.

Jesse, geboren Rotterdammer, vertelt tegen RTV Rijnmond hoe hij en Fleur werden overrompeld door de onverwachte vroeggeboorte in het buitenland: "Je bent in een aftands ziekenhuis, alle artsen spreken Grieks, een enkeling een beetje Engels. Je weet niet wat er gebeurt en ik moest steeds de kamer uit terwijl Fleur aan allerlei apparatuur lag."

Noodgedwongen langer in Griekenland

Met een keizersnede komt Melle ter wereld. De Griekse arts adviseert om binnen een week met hem terug naar Nederland te reizen. Kindjes die te voeg geboren worden, zouden juist dan het meest stabiel zijn. Die termijn wordt niet gehaald, omdat het benodigde papierwerk dan nog niet compleet is.

Toen dat wel geregeld was, kampte Melle inmiddels met de tweede infectie in zijn jonge leventje. En dus moet het kersverse gezin noodgedwongen nog even in Griekenland blijven. Jesse: "De infectie is op dit moment onder controle. Ze gaan nu kijken of ze de beademing kunnen afbouwen. Zo hopen we dat het stapje voor stapje steeds beter met hem gaat."

Moeder Fleur vult aan: "Het enige wat we willen, is met een gezonde Melle naar huis en alle schade, thuis in een warm nest, inhalen..."