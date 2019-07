We gaan snellerrrrr en hogerrrr, Brabantse kermissen en muzikale tips voor een vrolijk weekend!

Kermis in Tilburg én Uden (vanaf vrijdagavond)

Kermisliefhebbers komen deze maand aan hun trekken. Vanaf vrijdag 19 juli tot en met zondag 28 juli is het kermis in Tilburg en in Uden. Dat wordt tien dagen zwaaien, zwieren, suikerspinnen, kaneelstokken, poffertjes, broodjes paling en volop plezier. De kermis in Tilburg staat bekend als de grootste kermis van de Benelux. Maandag staat het centrum van Tilburg bovendien in het teken van Roze Maandag, doorgaans een drukbezochte dag op de kermis. Kom je met de trein of bus? Vanaf het NS-Station is het kermisterrein te voet bereikbaar. Alvast even voorproeven? Dat kan!

De kermis in Uden is op de Markt, Nieuwe Markt en Botermarkt. Hier lees je welke attracties er zijn en hoe je op de kermis komt.

Zinderend Zuiden peilt de sfeer op de Tilburgse kermis. Aanstaande maandag is er een reportage te zien (18.12 uur) bij Omroep Brabant tv.

Vetkuiven en petticoats (zaterdag)

Vetkuiven, petticoats, Kreidlers, oldtimers en een stevig potje rock ‘n roll-muziek. Het Wilhelminaplein in Eindhoven gaat zaterdag terug naar de jaren 60 bij de Rock 'n Roll Meeting. Vanaf 14.00 uur treden er rockabilly- en rock & roll-bands op. Dat wordt swingen dus. Op het plein is ook een markt met kleding, cd’s en andere spullen uit die tijd. Zit je haar niet goed, dan brengt kapper ElfElf het vanzelf weer in shape. Vanaf het station brengt bus 320 je naar het Wilhelminaplein. De toegang is gratis. Ook bij dit evenement is Zinderend Zuiden te gast.



Ierse Sessies in Boxtel (Zondag)

Meezingen met Ierse ballads. Aanstaande zondag vanaf halfdrie verandert B&B ‘In den Boogert’ in Boxtel in een Ierse pub. Volgens goed Iers gebruik wordt daar samen muziek gemaakt en uitbundig meegezongen met songs als Whiskey in the jar of Seven drunk nights. Muzikanten die bijvoorbeeld gitaar, viool, accordeon, tin-whistle, bodhran, cajon of een trekzak spelen zijn van harte welkom. De muzikanten spelen ook verzoeknummers en de teksten van de refreinen zijn beschikbaar. De ‘Ierse pub’ ligt aan de Oude boomgaard 3 in Boxtel. Het begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.









Bijzondere rondleiding in Hoeven (zondag)

De voormalige priesteropleiding Bovendonk in Hoeven huisde in een fraai pand met een prachtige architectuur. Het ontwerp is van de hand van de Rijksarchitect Pierre Cuypers die onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam ontwierp. Bovendonk is dan ook een architectonisch hoogstandje. Bovendien heeft het pand aan de Hofstraat 8 ook bijzondere geschiedenis. Tegenwoordig is Bovendonk een hotel, restaurant en conferentiecentrum.De rondleiding begint om 11.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De toegang is gratis. Aanmelden kan telefonisch (0165-507550) of via mail.



Alegria Festival in Eindhoven (zondag)

Voor de zesde keer wordt op het Ketelplein (Strijp-S) in Eindhoven het Alegria Festival gehouden. Een zomers festival waar eten, drinken, livemuziek, dansen en genieten voorop staan. Op het terrein staan verschillende foodtrucks en stands met heerlijke wereldse gerechten. Verder kan er gedanst worden op salsa-muziek. Het festival begint om 13.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De entree is gratis. Strijp-S is te voet te bereiken vanaf het station in Eindhoven.