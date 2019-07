Marinus werd door zijn vader wakker gemaakt voor de maanlanding, sindsdien is hij ruimtevaartfanaat

Dit is één van de enveloppen die Marinus kreeg van André Kuipers. In de ruimte gesigneerd en voorzien van ISS stempel.

Een emotionele reis terug in de tijd voor ruimtevaartfanaat Marinus van Asten. Het is namelijk bijna vijftig jaar geleden dat de eerste man op de maan landde met de Apollo 11. Sinds dat moment, toen Marinus op 21 juli 1969 wakker werd gemaakt door zijn vader om het spektakel op televisie te volgen, is hij verknocht aan de ruimtevaart.

Marinus was nog maar een jochie van vijftien jaar toen hij zag hoe Neil Armstrong landde op de maan. "Soms is het verwarrend want in Amerika was het 20 juli. In Nederland was het inmiddels 21 juli. Officieel is het dus komende zaterdag vijftig jaar geleden."

Sinds 1969 houdt hij zich al bezig met zijn passie. "Een beetje een uit de hand gelopen hobby", zegt hij lachend. Hij heeft zelfs zijn zoon Yuri vernoemd naar de eerste man in de ruimte: de Russische astronaut Yuri Gagarin.

Unieke verzameling

Ondertussen is Marinus een bekende verzamelaar en krijgt hij regelmatig spullen toegestuurd. Uit allerlei hoeken. Bijvoorbeeld een Amerikaans vlaggetje dat astronaut Richard A. Searfoss signeerde toen hij in de ruimte was. Of unieke emblemen en krantenknipsels die door buren door de brievenbus werden geduwd. Menig museum is jaloers op zijn verzameling.

Door de jaren heen heeft hij een enorm netwerk opgebouwd. Dat levert uitnodigingen op van over de hele wereld. Dat reikt zelf tot aan NASA in Amerika waar Marinus maar liefst drie keer op uitnodiging is geweest. "De tweede keer was in 2011. Toen heb ik de drie-na-laatste vlucht van de Spaceshuttle bijgewoond. Fantastisch."

Telefoon vanuit de ruimte

Ook is hij al jaren bevriend met André Kuipers, al voordat hij astronaut werd. Marinus gaat regelmatig naar bijeenkomsten en officiële gelegenheden op zijn verzoek. Maar de vriendschap gaat nog verder. Vlak voordat Marinus' eerste kleinkind werd geboren en André zijn tweede ruimtevlucht maakte, zei hij: "Ik wil jou feliciteren als dat gebeurt." En inderdaad, dat telefoontje kwam er, vertelt Marinus ontroerd.

Een van zijn meest waardevolle stukken zijn de vier gesigneerde enveloppen die in de ruimte zijn geweest. De enveloppen, gemaakt door Marinus, zijn voorzien van de handtekeningen van alle bemanningsleden. En er staat een achthoekige ISS-stempel op, als teken van echtheid. Bang dat al zijn unieke stukken worden gestolen uit zijn "verzamelkamer" is Marinus niet echt. "Ik ben nog erger bang voor brand."

Van astronaut naar schilder

Natuurlijk droomde Marinus er ooit van om zélf astronaut te worden. Dat is helaas maar voor weinig mensen weggelegd. "In Amerika heb ik personen ontmoet die konden er met hun verstand niet bij dat ik als huisschilder zo'n achtergrond heb." De erkenning die hij heeft gekregen van mensen die ruimtevaart bedrijven als beroep en hem erkennen als hobbyist, betekent alles voor hem. "Dat is de kroon op mijn verzameling."