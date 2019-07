Kat van dak gehaald in Sambeek, bewoners op vakantie, verzorger was even weg

De brandweer heeft donderdagochtend een kat gered van het dak van een huis aan de Korte Sintjanslaan in Sambeek. Bij het huis aangekomen bleek dat de bewoners op vakantie waren. Behalve de kat waren er meer huisdieren in de woning..

De kat zat op de schoorsteen van het huis en durfde niet meer naar beneden te komen. Medewerkers van de dierenambulance ontfermden zich over het beestje dat van het dak werd gered. Voor de zorg van de andere dieren werd de gemeente ingeschakeld, laat de brandweer weten.

Hele klus

Het was volgens een woordvoerder nog een hele klus om de kat van het dak te halen. “De natuurlijke reactie van het dier is immers om weg te vluchten wanneer er iemand in de buurt komt. Dat gebeurde nu ook. Toen wij met de hoogwerker in de buurt kwamen, verdween ze in de schoorsteen. Daar hebben we het beestje nog net uit weten te halen.”

De verzorger van de dieren was naar Amsterdam vertrokken. Hij had de dieren verzorgd achtergelaten, liet de dierenambulance weten. De gemeente bracht eerder nog naar buiten dat de dieren verwaarloosd werden. De schoondochter van de bewoners van het huis zorgt voor een tijdelijk onderkomen voor de beestjes.