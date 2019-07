Een 35-jarige man is op non-actief gesteld bij de politie, omdat hij zich mogelijk schuldig heeft gemaakt huiselijk geweld. De man werkt bij de eenheid Zeeland-West-Brabant.

Er worden verder geen mededelingen gedaan over de man en over het slachtoffer.

Twee onderzoeken

De zaak is in onderzoek bij de politie. Ook wordt bekeken of de man vervolgd gaat worden.