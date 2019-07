Henk vangt verdwaalde en verdwaasde duiven op in duivenhotel CentraalHok42

Dat Brabant een belangrijke postduivenprovincie is, is ook op te maken uit het aantal Centrale Hokken. In Brabant zijn er acht verzamelhokken, over heel Nederland zijn dat er zevenentwintig.

Brabant is het epicentrum van zielige duiven. Bij Henk komen vooral duiven binnen, die worden gevonden in de regio Altena. “Mensen bellen me op om te zeggen dat ze een duif hebben gevonden of dat er al dagenlang een duif in de tuin zit. Die ga ik dan ophalen of ze komen hem hier brengen.”

Jonge duiven verdwalen het vaakst

Het gros dat wordt opgevangen zijn jonge duiven die verdwaald zijn tijdens een vlucht. “Ik voer dan het ringnummer in op de website van de Nederlandse Postduivenorganisatie. Op die manier weet een eigenaar, als hij een duif mist na een vlucht, waar hij eventueel terecht is gekomen. Ik breng duif en eigenaar weer met elkaar in contact, een soort bemiddelingsbureau voor duiven.”

Dit seizoen heeft Henk al meer dan tweehonderd verdwaalde duiven opgevangen. Op dit moment heeft hij rond de vijftig verdwaalde duiven in zijn hok zitten die weer verenigd ‘moeten’ worden met de eigenaar. “Deze komt uit België”, zegt Henk die naar een wit gevlekte duif wijst.

“De eigenaar heeft al gereageerd. De duif wordt binnenkort opgehaald met een koerier en weer teruggebracht naar België.” Als een eigenaar een duif laat ophalen met een koerier betekent dat wel iets. “Dat betekent hij het wel ziet zitten met die duif”, aldus Henk.

CentraalHok42 is een opvanglocatie voor verdwaalde duiven in Altena

Kost en inwoning

Totdat de duiven weer worden opgehaald hebben Henk en de NPO (Nederlandse Postduivenorganisatie) wel een zorgplicht. “Nederlandse duiven moeten twaalf dagen worden verzorgd en buitenlandse duiven blijven maximaal vier weken in de kost.”