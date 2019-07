'Rijke bal tot bijstandsmoeder, iedereen met een tentje in het park', SP wil buurtcamping in Breda

Bas Maes van de SP in Breda zet zijn tentje op in het Valkenbergpark (foto: Raoul Cartens)

Inwoners van Breda die te weinig geld hebben om op vakantie te gaan, moeten de mogelijkheid krijgen om een paar dagen in het park te kamperen. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van de SP in die de stad, die burgemeester en wethouders om steun hebben gevraagd. "Samen met je buurman een potje badminton spelen, samen barbecue├źn, met die pleerol onder je arm over de camping lopen. Gewoon even ertussenuit", licht fractievoorzitter Bas Maes toe.

Bij het opzetten van een tentje in het park Valkenberg is het even opletten dat we niet in de kraag worden gevat door een paar stadswachten. Maar als het busje van de handhavers na twee rondjes het park weer heeft verlaten, wagen we het erop. In een mum van tijd staat de binnentent, met op de achtergrond de statige fonteinen van het stadspark. Een prima kampeerplekje, al is het maar om te laten zien hoe Maes het voor ogen heeft.

Nibud

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders dit jaar niet op vakantie gaat. Als belangrijkste reden wordt genoemd dat daar geen geld voor is. "Voor een stad als Breda heb je het dan over zo'n 30.000 mensen, dus dat is een grote groep", zegt Maes.

Zo ontstond bij hem het idee om ook in Breda het initiatief te nemen voor een buurtcamping in een van de vele parken die Breda rijk is. "Het Valkenberg spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding. Het mooiste stukje van Breda. Maar je hebt natuurlijk meer plekken in Breda die geschikt zijn. Je hebt het Wilhelminapark, de Heuvelbrink, het Haagse Beemdenbos. Er zijn meer plekken aan te wijzen waar je gewoon een mooi stukje groen hebt waar mensen omheen wonen die dat als buurtcamping zouden kunnen claimen voor een paar dagen per jaar."

Dure consultants

Volgens Maes gaat het zeker niet om een permanente camping: "Het gaat maar om drie nachtjes, ergens in juli. Mensen kunnen er dan toch even tussenuit en hebben niet hun dagelijkse beslommeringen. Als gemeente betalen we nu allerlei dure consultants om meer samenhang in wijken te krijgen. Nou, dit is een hele goedkope en simpele manier om dat voor elkaar te krijgen."

Buurtcampings zijn geen nieuw fenomeen in Nederland. “Tilburg en Dordrecht doen al mee aan dit mooie initiatief, maar Breda en de rest van West-Brabant zijn nog een grote witte vlek op de kaart. Hoe gaaf zou het zijn als Bredanaars, van rijke bal tot bijstandsmoeder, samen op de camping staan in het Valkenberg, de Heuvelbrink of één van de vele andere mooie plaatsen die onze wijken en dorpen rijk zijn?”

Toch bereikbaar

Ook Marcel Brans uit Breda komt in zijn rolstoel langs het geïmproviseerde kampeerplek je in het park voorbij gereden en is enthousiast: "Fijn dat er aandacht wordt geschonken aan de mensen die niet op vakantie gaan in verre oorden. Om financiële of gezondheidsredenen. Die mensen willen toch het vakantiegevoel ervaren. Door dit soort initiatieven wordt het voor die doelgroep toch bereikbaar."