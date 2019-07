'Al 90 euro kwijt en nog geen huis', Niels start petitie tegen kosten van websites voor huurwoningen

Het is niet de eerste keer dat Niels een petitie start. Eerder dit jaar zette hij zich in tegen de hondenbelasting. “Ik ben nu deze petitie gestart om een signaal naar de politiek en woningcorporaties te geven. Ik vind dat het huidige woonruimte-verdeelsysteem op de schop moet. Want het is niet meer van deze tijd.”

Prijsverschillen

De inschrijfkosten van huurwoningwebsites verschillen enorm in Brabant. Zo zijn websites voor huurwoningen in Breda volgens Niels het duurst, en betaal je in Eindhoven helemaal niets. Bovendien moeten woningzoekers zich vaak na een maand opnieuw inschrijven op een website. Als je voor die tijd dus nog geen woning hebt gevonden, ben je veel geld kwijt.

De petitie van Niels is uit frustratie ontstaan. “Je moet steeds langer wachten door het tekort aan woningen. Er moeten 75.000 woningen bijgebouwd worden per jaar. Het is de vraag of de gemeenten en de woningcorporaties zich hieraan houden. Dat gaat allemaal heel lang duren."

90 euro

Bij Niels lopen de kosten zelf ook op. “Ik heb tot nu toe negentig euro betaald en ik maak nog steeds geen kans op een woning.” Het liefst gaat Niels in Waalwijk wonen waar hij geboren en getogen is, maar of dat gaat lukken is niet zeker.

De Waalwijker heeft een belangrijk plan met zijn petitie. “Dat er een landelijk zoekportaal gaat komen, maar dat er ook wat gedaan wordt aan de inschrijfkosten.”

Landelijke politiek

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken ziet het plan van Niels wel zitten. “De minister juicht het idee toe", zegt Niels. "Wettelijk is het ook toegestaan, maar het is aan de woningcorporatie en gemeente om deze stap te lezen. Groen licht is er, nu is het aan de andere partijen om een stap te zetten.”

Kijk voor meer informatie over de petitie op: gratisinschrijvenwoning.petities.nl