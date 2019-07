Roze sprinkhaan gespot in de Maashorst: 'Een zeldzaamheid'

Volgens boswachter Frans Kapteijns wordt het leefgebied voor de roze sprinkhaan steeds beter in de provincie. “Deze sprinkhaan is te zien bij veel planten en op plekken waar het vlak is. Je ziet deze roze sprinkhaan vooral aan het einde van de lente en in de zomer.”

Pigment

Maar hoe wordt deze sprinkhaan roze? “Dit komt door een zo genoemde pigmentverstoring. Door een genetische afwijking ontbreekt het groene pigment of wordt er zoveel roze pigment aangemaakt dat de sprinkhaan niet meer groen is.”

Dat deze zeldzame sprinkhaan is gespot in natuurgebied Maashorst is uniek. “Je moet heel veel geluk hebben. Het is een zeldzaamheid.”