Paul en Linda ontmoetten elkaar tijdens de Vierdaagse en trouwen dus ook tijdens de Vierdaagse

Paul en Linda kwamen met elkaar in contact via een datingsite. In hun profielen hadden ze allebei aangegeven wandelfanaten te zijn. Toen ze met elkaar in contact kwamen, bleken ze nog veel meer gemeen te hebben. Zo houden ze bijvoorbeeld allebei van een feestje en voelen ze zich allebei aangetrokken tot de Nijmeegse Vierdaagse.

Samen stukken lopen

Wat begon met het liken van elkaars berichten en het schrijven van brieven leidde uiteindelijk tot een ontmoeting tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze besloten vervolgens samen stukken te gaan lopen en van het een kwam het ander.

Vanwege hun band met het wandelfestijn kon het dan ook niet anders of hun huwelijk moest ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voltrokken worden. Dat gebeurde om halfacht bij het oorlogsmonument aan de Mars en Wijthdijk naast de brug.

"Hier heb ik Linda vier jaar geleden namelijk leren kennen en op deze plek heb ik haar in 2017 ook ten huwelijk gevraagd", vertelt Paul. "We hebben een mooie opstelling gemaakt waar de wandelaars geen last van hadden, net buiten het parcours."

In Grave vond een korte ceremonie plaats. (Foto: Anja de Loos)

Geen trouwjurk

"Ik kreeg wel de kriebels toen ik de brug vanuit de verte zag", vertelt Linda. "Ik ga naar mijn bruiloft toe, realiseerde ik me toen."

Ze kon voor deze gelegenheid vanwege het wandelen natuurlijk geen echte trouwjurk aan, maar ze had wel een wit wandelshirt aangetrokken. Net zoals Paul. En Linda had een bloem in het haar gedaan. Na een korte ceremonie moesten de twee er alweer vandoor, om op tijd binnen te komen in Nijmegen. "Dit is eigenlijk het eerste deel van onze huwelijksreis", lacht Paul. Op dat moment wachtten hen nog zo'n twintig kilometer. "Die ga ik echt op roze wolkjes lopen", vertelt Linda stralend.

Cuijk

De laatste dag van de Vierdaagse voert de deelnemers onder meer naar Cuijk. Defensie heeft daar donderdagavond speciaal voor de Vierdaagsewandelaars een pontonbrug over de Maas gebouwd. Na het oversteken van de rivier leidt de wandelroute hen terug in de richting van Nijmegen, waar ze worden worden ingehaald op de Sint Annastraat, die voor deze gelegenheid traditioneel is omgedoopt tot Via Gladiola.

De lopers krijgen vrijdag een uur extra de tijd om de finish in de stad te halen, omdat het op de laatste kilometers in Nijmegen elk jaar extreem druk is. Ook de vele, deels militaire muziekkorpsen die meedoen aan de intocht zorgen voor oponthoud.