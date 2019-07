Jongen bedreigd met mes en beroofd van pizza in Oosterhout

Een 16-jarige jongen is donderdagavond in Oosterhout beroofd van de pizza waarmee hij van zijn werk naar huis fietste. Dit gebeurde rond acht uur op de Torenstraat. Daar stond een groepje jongens. Twee jongens kwamen op het slachtoffer af en pakten de gevulde pizzadoos van zijn stuur.

De 16-jarige jongen liet het er niet bij zitten en ging achter de dieven aan. Tijdens de achtervolging werd hij bedreigd met een mes. Daarop stopte hij en belde hij 112.

Minderjarigen

Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de daders. Aan de hand van het doorgegeven signalement konden in de buurt van de Bouwlingstraat twee 14-jarige verdachten worden aangehouden. "Omdat zij minderjarig zijn, is er naast een strafrechtelijk onderzoek ook een hulpverleningstraject voor hen opgestart", laat een politiewoordvoerder weten.