De Tilburgse kermis is begonnen, kijk hier de beelden van de start van de mega-kermis terug

De Tilburgse kermis is weer begonnen (Archieffoto).

TILBURG -

Als je het hele jaar je spaarpot gespekt hebt, zodat je het er op de Tilburgse kermis eens lekker anderhalve week van kan nemen, dan was je vrijdagmiddag om drie uur misschien wel een van de eerste bezoekers die in een attractie stapte. Was je niet bij de aftrap, maar wil je toch graag zien hoe de mega-kermis op gang kwam, kijk dan hier de beelden terug.