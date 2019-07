Frank Lammers en Eindhovense kerkklokken kondigen nieuw seizoen La Casa de Papel aan

De acteur uit Mierlo zou opnieuw in de huid kruipen van Ferry Bouman uit de serie Undercover. Maar ‘onze Ferry’ heeft helemaal geen zin in een bijrol helemaal niet in een rode overall en bijpassend masker.

“Wat een flauwekul. Het is toch geen carnaval en ik begrijp best dat jullie een Brabander nodig hebben, maar dit is echt helemaal niks voor mij. Ik bekijk het wel vanaf de bank met een cerveza. Houdoe en gracias.” Hij houdt het liever bij 'Undercover', ook te zien bij Netflix, ook al brengt hij daar het tweede seizoen door in de gevangenis.

Bella Ciao op kerkklokken

In Eindhoven speelden ze vanwege de speciale gelegenheid op het carillon van de Catharinakerk het deuntje 'Bella Ciao' van La Casa de Papel.

Eerder op de dag was de titelsong van La Casa de Papel ook al in Breda te horen. Zaterdag speelt carilloneur Rosemarie Seuntiëns op verzoek van Netflix en een reclamebureau 'Ciao Bella' op carillons in Helmond en Asten.

Eerder deze week kwam voetbalcommentator Sierd de Vos ook al met een aankondiging van de Spaanse serie vanuit het PSV-stadion.

In La Casa de Papel overvalt een groep onder leiding van de 'Professor' de Spaanse Koninklijke Munt. Met de overval willen ze meer dan twee miljard euro buitmaken. Het gaat om de grootste overval in de Spaanse geschiedenis.