Man haalt uit met hakbijl na ruzie bij sportschool, man uit Geldrop moet twee jaar de cel in

Een 37-jarige man uit Geldrop moet twee jaar de cel in. Hij sloeg in december 2018 bij een sportschool in Geldrop meerdere keren een man met een hakbijl. Het slachtoffer probeerde de klappen af te weren en brak zijn arm en liep een hoofdwond op.

De 15-jarige stiefzoon van de aanvaller bedreigde het slachtoffer met een mes en schopte hem. Later deed hij bij de politie een valse aangifte: volgens de jongen was hij in zijn pink gesneden door het slachtoffer. De 15-jarige krijgt een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur.

De straf voor de stiefzoon is zo laag omdat hij volgens de rechter beïnvloed werd door zijn stiefvader. Volgens de rechtbank is hulp en steun aan de jongen belangrijker dan straf.

'Geen respect voor menselijk leven'

Voor de man die met de hakbijl zwaaide, had de rechter geen goed woord over. Hij had al een voorwaardelijke straf van twee maanden staan. Volgens de rechter mag de dader van geluk spreken dat bij de ruzie geen doden zijn gevallen.

"De verdachte toonde met zijn daad een ernstig gebrek aan respect voor het menselijk leven. Hij schrikt er niet voor terug om zwaar geweld tegen anderen te gebruiken. Bovendien gebeurde dit op de openbare weg en zijn er anderen getuige geweest. "

Ook dat de man zijn stiefzoon meenam, toen hij de confrontatie met het slachtoffer zocht, neemt de rechter hem kwalijk. Waar de man en zijn slachtoffer ruzie over hadden, is onduidelijk.