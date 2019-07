Brandend busje op A58 geblust, twee rijstroken weer open

Het busje dat vrijdagmiddag in brand stond op de A58 is geblust. De twee rijstroken die tijdelijk werden afgesloten, zijn weer open. De file vanuit Breda in de richting van Eindhoven is opgelost, dat meldt Rijkswaterstaat.

Rond vier uur vatte het voertuig vlam net voorbij de afslag naar Hilvarenbeek. Hierdoor ontstond tussen Tilburg-West en knooppunt De Baars een file van vijf kilometer.

De brandweer had het vuur snel onder controle maar het duurde ongeveer een uur voordat beide rijstroken weer vrijgegeven konden worden.

Schade aan wegdek

Het brandende voertuig veroorzaakte schade aan het wegdek. Rijkswaterstaat gaat daarom vanavond vanaf acht uur een stuk asfalt schoonmaken. Daarvoor zal een rijstrook een half uur tot een uur worden afgesloten. Volgens een zegsman van Rijkswaterstaat zal het verkeer geen hinder ondervinden van de wegwerkzaamheden.

Hoe het busje in brand is gevlogen, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt.