Mesjes, schroeven, glas en asbest: pad in Vught volgegooid met bouwafval

Joël woont aan het pad in Vught en schrok donderdagavond enorm toen hij zag wat er met de weg was gebeurd. “Ik zag schroeven van wel twintig centimeter lang liggen en er lag heel veel glas. Verder stak er onder andere een doucheputje half uit de grond en lagen er onderdelen van een wasbak”, zegt hij. “En het ergste vind ik nog dat er gebroken asbestplaten liggen.”

Op het pad liggen gebroken stukken asbestplaat (Foto: Joël van Boxtel).

Joël vindt het ‘te gek voor woorden’: “Normaal gooien ze er zand over met gebroken puin over. Nu hebben ze er alleen maar gebroken puin en bouwmateriaal overheen gestrooid.”

Doos met afval naar gemeente

Toen Joël zag wat er allemaal op het pad lag, heeft hij een doos gepakt en is hij begonnen met het verzamelen van het bouwafval. Deze heeft hij meegenomen naar de gemeente Vught. “Toen ik ze liet zien wat er allemaal op het pad lag, zijn ze gaan kijken. Vervolgens hebben ze een wals laten komen zodat het afval in de grond verdween. Het glas hebben ze aan de kant gegooid.”

Ik durf niet meer met mijn hond over het pad te lopen.

Het Cromvoirtsepad is ruim een kilometer lang en wordt behalve door auto’s ook door fietsers gebruikt. Ook wandelen er regelmatig mensen over het pad, omdat het in een natuurgebied ligt. “Ik begrijp niet hoe ze dit hebben kunnen doen in een natuurgebied. Het is ontzettend slecht voor het milieu als het in de grond zit en daarbij zit het hier vol met wild zoals konijnen en fazanten”, zegt Joël.

'Speciale auto moeten regelen'

Joël durft niet meer met de hond over het pad te lopen, omdat hij bang is dat de hond het bouwafval in zijn mond krijgt. Verder heeft Joël een terreinwagen met speciale banden moeten regelen, omdat anders volgens hem de banden van zijn auto kapot gaan. “Ik heb gisteren zelfs de medicijnen van mijn buurmeisje naar haar moeten brengen, omdat mijn buurvrouw met haar auto ook niet meer durft te rijden.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er geen fout gemaakt. "We nemen de klacht serieus en we zijn het puin aan het onderzoeken. We willen van het bedrijf, dat het bouwafval strooit, het certificaat zien dat het gelegaliseerd afval is."