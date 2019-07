Veteraan Dutchbat boos over Srebrenica-vonnis: 'We worden opnieuw door het slijk gehaald'

"Een waardeloze uitspraak." Raymond Braat uit Helmond is kort en krachtig over het vonnis dat de Hoge Raad vrijdag uitsprak over de zaak 'Srebrenica'. De Dutchbat-veteraan vindt dat zijn eenheid opnieuw door het slijk wordt gehaald nu de Nederlandse Staat deels verantwoordelijk wordt gehouden voor de val van de Bosnische moslimenclave in juli 1995.

De Hoge Raad in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse Staat, en dus indirect Dutchbat, voor een klein deel aansprakelijk is voor de dood van 350 moslimmannen in Srebrenica. Daarmee heeft het hoogste rechtsorgaan van Nederland het laatste woord in deze langslepende kwestie.

Maar dat is niet besteed aan Raymond Braat die met eigen ogen alle ellende zag in Srebrenica. "Deze uitspraak valt koud op mijn dak. We worden al jaren door de Nederlandse overheid voor de gek gehouden. Daar ben ik erg pissig over."

Volgens de Hoge Raad hebben nabestaanden van de vermoorde moslimmannen recht op 10 procent vergoeding van de geleden schade. Dat is een lagere compensatie dan eerder door het gerechtshof in 2017 werd toegekend.

In de steek gelaten

Braat: "Maar zelfs die tien procent zijn er tien te veel. Dutchbat heeft nul komma nul schuld aan dit drama. We zijn destijds in de steek gelaten door het buitenland en de Nederlandse politiek. Natuurlijk komt met zo'n uitspraak van vandaag alles weer naar boven. Maar ik trek het me niet zo snel meer aan. Ik hou me liever met andere dingen bezig."

Waarheid

Los van de uitspraak van de Hoge Raad, loopt er namens militairen van Dutchbat 3 een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. Die kan nog jaren aanslepen, verwacht Braat. "Politiek Den Haag blijft haar verantwoordelijkheid ontkennen en verschuilt zich achter de militairen die toen in Srebrenica waren. Ze laten ons kapot vallen. De overheid wil wel uitbetalen maar niet toegeven. Maar het gaat ons niet om het geld. We willen dat de waarheid naar boven komt."