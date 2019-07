Politie verbijsterd over automobilisten A73: ‘Soms reden ze tussen de hulpverleners door!’

De politie is verbijsterd over het gedrag van automobilisten op de A73 bij Boxmeer vrijdag. Daar gebeurden meerdere aanrijdingen. Terwijl hulpverleners aan het werk waren, werden zij diverse keren gehinderd.

"Er werd over de vluchtstrook en over een wit puntstuk gereden", vertelt een politiewoordvoerder. "Bij het puntstuk reden automobilisten soms tussen de hulpverleners door om zo nog net even snel de afgesloten op- en afrit te nemen."

Stevige bekeuring

Een tiental bestuurders kan een stevige bekeuring verwachten.

Begin deze week maakten 22 automobilisten er ook al een potje van op de A58 bij knooppunt Ekkersweijer. Daar negeerden ze massaal rode kruizen boven de weg. Die verschenen op de matrixborden na een pechgeval vlakbij de fly-over. Ook hen wacht een een pittige bekeuring.