Rolwolken kondigen buien aan met plaatselijk onweer, regen, hagel en veel wind

“In de loop van de middag komen er vanuit het westen opnieuw actieve buien de provincie in. Sommige buien kunnen uitgroeien naar onweersbuien met flinke windstoten en mogelijk zelfs met hagel”, zegt Casper Hootsen van MeteoGroup. “Plaatselijk kan er in korte tijd veel regen tot wel 25 mm vallen.” Volgens de weerman is het ook mogelijk dat tussen de buien door de zon zich nog even laat zien.

Buien boven Brabant





Rolwolken boven Roosendaal (Foto: Samantha Schoonen)

Op internet circuleren veel foto’s van bijzondere luchten met zogeheten rolwolken. Die wolken kondigen vaak onweer aan. De warme lucht wordt dan de wolk ingezogen en komt in contact met koude lucht.