Nascimento weg als trainer FC Eindhoven, rentree Ernie Brandts als hoofdcoach

Nascimento was anderhalf jaar lang trainer van de Brabantse club uit de eerste divisie. De oud-verdediger van onder meer FC Utrecht had nog een contract voor een jaar.

Verschil in inzicht

"Door een verschil in inzicht in het te volgen beleid hebben we deze keuze in overleg met David gemaakt. Wij willen David bedanken voor zijn inzet en passie die hij heeft geleverd voor FC Eindhoven", zegt technisch manager Marc Scheepers van FC Eindhoven.

De 63-jarige Brandts was eerder hoofdtrainer bij FC Volendam, NAC Breda en FC Dordrecht.

FC Eindhoven begint het nieuwe seizoen 9 augustus met een uitwedstrijd tegen NEC.