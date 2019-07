Chauffeurs klagen over standplaatsen taxi’s in Tilburg: ‘Te weinig en te ver van kermis’

Taxichauffeurs in Tilburg die de komende dagen actief zijn bij de kermis, maken zich zorgen om hun standplaats. “Het zijn er veel te weinig en op een aantal plekken staan we op driehonderd meter afstand van de kermis”, zegt Simone Berkelmans, eigenaresse van een taxibedrijf. “Op zaterdagavond en tijdens Roze Maandag wordt het een chaos", voorspelt ze.

Berkelmans zat de afgelopen jaren in een klankbordgroep van de gemeente waarin problemen en knelpunten van het taxivervoer rondom de kermis werden besproken. “Met als doel de gastvrijheid van onze stad omhoog te tillen”, zegt Berkelmans. “Inmiddels hebben zo’n 140 taxichauffeurs cursussen gevolgd en het dure taxivignet aangeschaft.”

In de klankbordgroep kwam ook het tekort aan standplaatsen ter sprake. “We kregen dit jaar slechts 25 standplaatsen toegewezen. Dat zijn er evenveel als vorig jaar, maar met 140 vergunningshouders moet dat er minstens het dubbele zijn”, zegt Berkelmans.

Bierhal

De aangewezen standplaatsen liggen te ver van de kermis, vinden de taxichauffeurs. Met name de standplaatsen aan de Schouwburgring en bij het Interpolisgebouw liggen bovendien ver van het kermisterrein af.

“Mensen weten niet waar de taxi’s staan. Als er aan het eind van de avond zo’n driehonderd bezoekers met alcohol op de Bierhal verlaten dan kan het weleens onveilig worden. Er kunnen maar een paar taxi’s staan en dan wordt er misschien wel letterlijk gevochten om een taxi. In plaats van knelpunten wegwerken hebben we er nu eentje gecreëerd.”

Aan de andere kant gaan chauffeurs ook zelf op zoek naar klanten. “Het is hun boterham en er moet gereden worden. Ze gaan mogelijk zelf andere plekken creëren en zoeken die dichter bij het kermisterrein liggen. Ook dat kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.”

De gemeente is op de hoogte van de signalen. "Het zijn evenveel plaatsen als in andere jaren. Ook liggen de standplaatsen even ver als vorig jaar. We kijken wel dagelijks wat er kan verbeteren mochten er problemen zijn, bijvoorbeeld met aanwijzingsborden. Fundamenteel zal er weinig veranderen", laat een woordvoerster weten.