Krijgen we de warmste dag ooit? Het zou zomaar kunnen

Het wordt komende week heet. Héél heet. Dorien Bouwman van Weer.nl verwacht in Brabant woensdag en donderdag een temperatuur van 37 of 38 graden. "Ik denk dat voor een heleboel mensen de lol er dan wel vanaf is..."

"De temperatuur begint dinsdag al flink op te lopen. Dan is er bijna geen wolkje aan de lucht", vertelt Bouwman. "Dan zitten we al op 32 of 33 graden. Woensdag en donderdag wordt het dus nog gekker. Ik denk dat voor een heleboel mensen de lol er dan wel vanaf is..."

De hoogstgemeten temperatuur bij een officieel Nederlands meetstation is nu 38,6 graden in het Gelderse Warnsveld. Dat all-time warmterecord stamt uit 1944. Het zou zomaar kunnen dat dit komende week gaat sneuvelen. Waar dan ook in ons land en misschien wel in onze provincie.

Vorig jaar in de buurt van record

Een jaar geleden kwamen we in Brabant al dicht in de buurt van dat all-time hitterecord. Op 27 juli 2018 gaf de thermometer in Gilze-Rijen 37,5 graden aan.

Ook eerder dít jaar was het al een keer extreem warm. Vier weken geleden, op 25 juni, werd het in Volkel 36,3 graden. Dat was de warmste 25 juni in veertig jaar tijd.

'Maandag nog te overzien'

Voordat Brabant gebukt gaat onder de hitte, wacht volgens Bouwman een 'hele aangename zondag met aardig wat zonneschijn'. "Er is ook wel wat bewolking. Heel misschien komt er een enkel drupje regen uit die bewolking, maar ik denk dat het minimaal zal zijn. Het wordt ongeveer 23 graden bij een zwak westelijk windje."

Maandag wordt het al een stuk warmer, maar dan is het volgens de weervrouw 'nog te overzien'. "Ook dat wordt een vrij zonnige dag, met een windje erbij. Dan wordt het 28 graden, misschien 29."