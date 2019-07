Voortdurend in de file voor de kampeerwinkel: 'Veel mensen kopen op het laatste moment'

"Op een drukke dag komen hier zo'n negen- tot tienduizend bezoekers", zegt Mark de Wit, één van de eigenaren van de winkel. En het wemelt op dit moment van de drukke dagen. "Ook hier is het allemaal last-minute. Veel mensen zijn van het nu kopen en morgen op vakantie."

Provinciale weg

De Wit bestaat al meer dan zeventig jaar. Het bedrijf gaat al een paar generaties over van vader op zoon. De weg waar het bedrijf aan is gevestigd is een provinciale weg die met de jaren steeds drukker is geworden. Ook het bedrijf is inmiddels flink uitgedijd. Een combinatie die inmiddels voor gevaarlijke situaties zorgt.

Voetgangers willen de weg oversteken om aan de overkant te kijken bij de afdeling caravans en campers. "Op drukke dagen moeten automobilisten stapvoets rijden. Voor mensen die willen oversteken is dat makkelijk, maar voor doorgaand verkeer natuurlijk niet", zegt Mark de Wit. Hij knijpt in zijn handen dat er voor zijn bedrijf nog nooit een ongeluk is gebeurd, in tegenstelling tot op andere plekken op de Rooiseweg. "Maar de situatie hier kan natuurlijk een stuk beter."

Drukte bij de kampeerwinkel zorgt voor gevaarlijke situaties op de provinciale weg

Rotonde

Precies voor de winkel ligt een bushalte. Dat stuk extra rijstrook wordt door automobilisten stiekem gebruikt om afslaand verkeer in te halen. De gemeente Schijndel dacht er een paar jaar geleden over om een speciale afrit te maken voor bezoekers van de winkel. Een oplossing die er overigens nooit gekomen is. Daar is Mark niet rouwig om. "Dat zou helemaal geen goede oplossing zijn. Ik denk dat er maar één oplossing is en dat is een rotonde", zegt Mark. "Verkeer dat door wil rijden kan gewoon doorrijden en mensen die willen afslaan kunnen afslaan. Maar daar zal de provincie over moeten oordelen."

Drukte bij kampeerwinkel De Wit in Schijndel.

En daar wringt nou net de schoen. Omdat de kampeerwinkel 'seizoensgebonden' is, vindt de provincie dat de verkeersproblemen die in het hoogseizoen ontstaan, 'incidenteel' zijn. De provincie wil dan ook geen blijvende aanpassingen doen aan de weg.



'Zo zitten mensen niet in elkaar'

"Wij zijn nou eenmaal een seizoensbedrijf. Dat zal altijd zo blijven vrees ik. Mensen kopen nou eenmaal last-minute. Het zou makkelijk zijn als mensen meer door het jaar heen kwamen, maar zo zitten mensen nou eenmaal niet in elkaar", zegt Mark.

De kans dat de rotonde er komt, lijkt dus niet zo heel groot. Toch hoopt Mark dat de provincie zich bedenkt. "Wij zouden dat zeer waarderen. daardoor wordt het een stuk veiliger en kan iedereen gewoon doorrijden. Het zou heel mooi zijn als de provincie dat zou willen doen."