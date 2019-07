Steven Kruijswijk doet goede zaken in Tour de France: 'Podiumplek moet er wel inzitten'

TOURMALET BARÈGES -

Steven Kruijswijk deed zaterdag goede zaken in de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma uit Nuenen werd derde in de veertiende etappe en hij won tijd op Geraint Thomas. De Britse Tourwinnaar van vorig jaar kon het tempo in het slot van de rit niet volgen. Kruijswijk staat in het klassement nog wel derde, maar de achterstand op Thomas is klein.