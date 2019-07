Around the world XXL. (foto: Tilburgse Kermis)

TILBURG -

De grote zweefmolen Around the world XXL op de Tilburgse Kermis is zaterdagmiddag even vast komen te zitten. Bezoekers zaten iets boven de helft van de mast vast. Het duurde zo'n twintig minuten voordat het lukte om de bezoekers weer veilig te laten zakken.