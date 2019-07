Bezoekers zitten ruim 30 minuten vast in kapotte zweefmolen op Tilburgse kermis

Around the world XXL. (foto: Tilburgse Kermis)

De tachtig meter zweefmolen Around the world XXL op de Tilburgse Kermis is zaterdagmiddag vast komen te zitten. De stoeltjes, met daarin tegen de dertig bezoekers, bleven een paar meter onder de top hangen. Het duurde ruim dertig minuten voordat het lukte om de bezoekers weer veilig te laten zakken.

Een medewerker klom via de mast naar boven, zo is te zien in filmpjes op sociale media. Na verloop tijd kwamen de stoeltjes langzaam weer naar beneden. De bezoekers kwamen met de schrik vrij, zegt een woordvoerster van de gemeente Tilburg.

'Voorlopig niet in bedrijf'

Volgens haar is de zweefmolen voorlopig niet in bedrijf, totdat duidelijk is wat de storing heeft veroorzaakt. Ze kon niet zeggen of de attractie zaterdagavond nog gaat draaien.

Het is nog niet duidelijk hoe de attractie vast kon lopen. Dit jaar staat de attractie tussen het Piusplein en de Piusstraat. De kermis sluit zaterdagnacht om twee uur en wordt zondagmiddag om twaalf uur hervat.