Problemen bij ovens crematorium Zuylen Breda: crematies afgeblazen

Uitvaartcentrum Zuylen in Breda heeft zaterdag noodgedwongen twee crematies moeten afbreken. Vanwege een verstopping tussen de ovens en de schoorsteen was er veel rookontwikkeling in het gebouw.

Zaterdagmiddag ging het voor het eerst mis bij het gebouw in de Tuinzigtlaan. Door de vele rook leek het alsof er brand was uitgebroken. De brandweer kwam ter plekke maar kon toen niets vinden.

Zwarte rookwolken

Aan het begin van de avond kwamen er zwarte rookwolken uit het dak van het gebouwd. De brandweer trof een opstopping aan in het afvoersysteem. Uit voorzorg zijn toen twee crematies die aan de gang waren stopgezet.



De installatie zal eerst moeten worden nagekeken door een monteur. Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem is opgelost. Zondag staan geen crematies op het programma. Maandag wel.

'We kunnen makkelijk uitwijken'

Een woordvoerster van het crematorium laat zaterdagavond aan Omroep Brabant weten dat ze niet verwachten in de problemen te komen. "Maandag wordt het hersteld. En wij kunnen het probleem ondervangen door naar andere crematoria in de buurt uit te wijken. Zo hebben wij al contact gehad met onze vestiging in Bergen op Zoom en die hebben voldoende capaciteit."

Voor maandag staan enkele crematies op het programma. "Als er moet worden uitgeweken, laten wij dit de betrokkenen op tijd weten."