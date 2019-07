Bestelbus vol vaten ontdekt in Oosterhout zes vaten drugsafval bij een sloot in Deurne

OOSTERHOUT -

Op de Ketenbaan in Oosterhout is zaterdagnacht rond drie uur een bestelbus vol vaten ontdekt. Het gaat om twee IBC-tanks, vijf grote vaten en zo'n 25 kleinere. Zulke vaten worden vaak gebruikt in drugslabs. Zondagmorgen werden in Deurne zes vaten met drugsafval gevonden vlakbij een sloot.