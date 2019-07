Martin uit Schotland komt op de kermisexpositie de rups van zijn overgrootvader tegen

Bert van Houten, de drijvende kracht achter de jaarlijkse kermisexpostie, was net zo verbaasd en verrast als de Schotse bezoeker die onverwachts z’n familiegeschiedenis tegenkwam. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, hij raakte erg geëmotioneerd. Ik begrijp dat z’n overgrootvader met deze attractie rondtrok of met een attractie die er heel veel op lijkt. Heel bijzonder om dit mee te maken, hij had de tranen in z’n ogen. Zelfs ik ben er stil van.”

De rups werd getroffen door noodweer

Martin is afkomstig uit een oude Schots-Duitse kermisfamilie. De rups waarmee zijn overgrootvader ruim een eeuw geleden rondtrok, werd rond 1917 getroffen door enorm slecht weer en een windhoos. Op een oude foto die Martin bij zich heeft is te zien dat de attractie zwaar beschadigd is door dit noodweer.

Thuis in Schotland heeft Martin de foto's nog

Toevalligerwijs heeft Bert van Houten het model van de rups ook nog zelf gebouwd. “Ik heb er destijds een jaar of vijf aan gewerkt. Duizenden uren knutselen zijn erin gaan zitten, ik schat zo'n vijfduizend uur.” Ondertussen maakt de Schot Martin de ene na de andere foto van het model, waarmee naar eigen zeggen zijn overgrootvader rondtrok.

Op de suggestie dat hij het model wel mag meenemen naar huis, reageert hij lachend. “Het is een beetje moeilijk om dit in de auto mee naar Schotland te nemen.”