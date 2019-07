Supporters volgen verrichtingen Steven Kruijswijk op de voet: 'In de Alpen gaat het gebeuren."

"Ik heb zo mijn twijfels. Ik denk dat Steven in de bergen net niet goed genoeg is om uiteindelijk de Tour de France te winnen", zegt een van de bezoekers in het café. "Maar een tweede of derde plek in een grote wielerronde is ook goed."

Geweldig

Als de etappe begint stapt ook schrijver Wim Daniëls in zijn wielerkleren het café binnen. Hij heeft zijn fietsronde er net op zitten. Zijn gele racefiets stalt hij voor de deur van de kroeg. "Ik volg de Tour-etappes regelmatig in café de Stam. Steven rijdt nu erg goed, Hij is standvastig en een geweldige wielrenner. Bovendien is hij bescheiden en leeft voor zijn vak", analyseert Daniëls. "In de Ronde van Italië was hij al een keer dicht bij de overwinning, maar hij gaat een keer een grote ronde winnen. Ik hoop de Tour de France."

Vooral de slotkilometers van de etappe worden goed bekeken in de kroeg. Kruijswijk blijft derde in het algemeen klassement en loopt een halve minuut in op koploper Julian Alaphilippe. "Het is nu nog te vroeg om in de gele trui te komen. Het gaat komende week in de Alpen gebeuren. Hij zit in een prima ploeg, kan niet beter", voorspelt een andere supporter.