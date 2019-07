Steven Kruijswijk behoudt derde plek en komt steeds dichter bij gele trui

Steven Kruijswijk uit Nuenen heeft zondag in de loodzware tweede Pyreneeënrit goede zaken gedaan in het algemeen klassement. Kruijswijk behoudt zijn derde plek en de achterstand op koploper Fransman Julian Alaphilippe is verkleind tot 1.47 minuut. De vijftiende etappe naar de top van de Foix Prat d'Abis werd gewonnen door Simon Yates.

De gele trui blijft in handen van de Fransman Julian Alaphilippe, maar concurrenten Geraint Thomas, Egan Bernal en dus ook Steven Kruijswijk liepen in.

Schade beperkt houden

Het doel van Steven Kruijswijk in de laatste Pyreneeënrit van de Tour de France was de schade beperkt houden. Dat zei de renner van Jumbo-Visma bij de NOS. "Het was zwaar. Ik heb gedaan wat ik kon. Je moet door. Sommigen waren te sterk vandaag. Maar ontevreden ben ik niet."



Vastbijten

"Het ging hard", vervolgde Kruijswijk. "Ik kon niet mee met mannen als Thibaut Pinot en Bernal. Die waren gewoon te sterk vandaag.

Uiteindelijk heb ik me vastgebeten in het wiel van Geraint Thomas. Bij hem lukte het me om aan te klampen. Ik weet niet wat dit zegt

voor de rest van de Tour. Elke dag is anders. Nu even rusten, dan zien we wel verder."



Maandag volgt de tweede rustdag in deze Tour.